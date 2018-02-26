Beşiktaş'ın Borcu Belli Oldu: 1,9 Milyar TL
Beşiktaş, toplam borcunun 1,9 milyar TL olduğunu açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 1 milyar 948 milyon 589 bin 126 lira olduğu açıklandı.
Beşiktaş Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2018 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlıların mali durumuyla ilgili üyelere bilgi verdi.
TOPLAM BORÇ 1.9 MİLYAR TL
Tuncel, BJK Derneği'nin borcunun 695 milyon 831 bin 486 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun da 1 milyar 252 milyon 757 bin 640 lira olduğunu bildirirken, toplam borcun ise 1 milyar 948 milyon 589 bin 126 lira olarak gerçekleştiğini belirtti.
Açıklanan mali tabloda, BJK Derneği'nin 56 milyon 725 bin 600 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de 182 milyon 477 bin 877 lira alacağının bulunduğu kaydedildi.
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1.9 milyar derken bu ne biçim haber lan 1.9 milayrım olsun milleti paraya boğarım lan beşiktaş ömrünü verse bu kadar para toplayamaz ki bukadar borç yapmakta acaba fifayı alıp bedavayamı satmış o 1.9 milyon olmasın diye düşünüyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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2 milyar borçları var Avrupadan hala men edilmiyor tüpçü federasyon hala iş başında gs nin o kadar borcu yoktu Avrupadan men edildi ve Avrupa'da daha başarılı. Not : FB liyimCevap Yaz 1 4 Yayından KaldırKARTAL52: Doğru avrupada çok başarılıYayından Kaldır
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Baki gs 3 senedir en çok ülke puanına katkı yapan bjk en kötü dönemimizde bile biz 6 puan topladık şampiyonlar liginde haddini bil tüysüz yetimin himmetleriyle yapmadık biz bunlarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Baktılar hakemlerlede engel olamıyorlar. Şimdi basına böyle haber sunup psikolojik baskı yaratıyorlar. Komiksiniz be :)Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır