Beşiktaş'ın borcu 3 milyar 570 milyon 822 bin TL
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Beşiktaş'ın borcu 3 milyar 570 milyon 822 bin TL

06.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:01
Beşiktaş'ın borcu 3 milyar 570 milyon 822 bin TL

Beşiktaş Kulübü'nün borcu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün borcu açıklandı. Divan kurulu toplantısında yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekibin toplam borcu 3 milyar 570 milyon 822 bin TL.

Beşiktaşta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün güncel borcu da açıklandı. Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada kulübün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanırken, alacağın ise 298 milyon 820 bin TL olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların toplam borç-alacak farkı ise 3 milyar 272 milyon 2 bin TL olarak ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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