Beşiktaş'ın borcu: 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 TL Beşiktaş Kulübü'nün topla borcu 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün topla borcu 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş'ta 2020 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlıların borcunu açıkladı. Beşiktaş'ın toplan borcunun 3 milyar 301 milyon 792 bin 992 TL olduğunu dile getiren Tuncel, bu durumun herkesi tedirgin ettiğini söyledi.

Söz konusu borcun 610 milyon 308 bin 608 TL'sinin derneğe ait olduğunu hatırlatan Feyyaz Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunu da 2 milyar 691 milyon 484 bin 384 TL olarak ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA