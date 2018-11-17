Beşiktaş'ın Borcunun, 2 Milyar 495 Milyon 267 Bin TL Olduğu Açıklandı

Beşiktaş'ta Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Divan'da siyah-beyazlıların borcu da açıklandı. Beşiktaş'ın alacakları toplam 376 milyon 157 bin TL olarak belirlenirken, toplam borç 2 milyar 495 milyon 267 bin TL olarak hesaplandı.

BORÇ BİR YILDA 609 MİLYON TL ARTTI

2.4 milyar TL'lik bu borcun geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 885 milyon 855 bin TL olması dikkatlerden kaçmezken, kulübün borcu bir yılda yaklaşık 609 milyon TL arttı. Öte yandan Beşiktaş Kulübünde 376 milyon 157 bin TL mevcutlar ve alacaklar kalemi ise bir yılda yaklaşık 92 milyon TL arttı.