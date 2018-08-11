Beşiktaş'ın Borcu 2 Milyar 103 Milyon TL
2018 Yılı 3. Olağan Divan Kurul Toplantısında, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün borcu 2 milyar 103 milyon TL olarak açıklandı.
Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısından Siyah beyazlı kulübün toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin TL olduğu açıklandı.
Beşiktaş 'ta Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Vodafone Park'ta yapılan toplantıda gündeme dair konular konuşuldu.
BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM BORCU 2 MİLYAR 103 MİLYON 854 BİN TL
Beşiktaş 'ın Ağustos Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleşiyor. Başkan Fikret Orman ve yönetimin hazır bulunduğu toplantı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündemin okunmasıyla birlikte başladı.
Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün görüşlerini belirtmesinden sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlıların toplam borcunu 2 milyar 103 milyon 854 bin TL olarak açıkladı.
ÖNCEKİ BORÇ NE KADARDI ?
Mayıs ayında yapılan son Divan Kurulu'nda Beşiktaş'ın toplam borcun 1 milyar 912 milyon 497 bin 959 lira, net borcun ise 1 milyar 642 milyon 892 bin 926 lira olduğu olduğu açıklanmıştı.
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milyar demek katrilyon demek dimi?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ben konuştuğumda rakiplikle suçlanıyordum alın görün garip olan kısım ne beşiktaşı borç batağına sokan adamların ilk sırasında olan yıldırım demirören Türk futbolunun başında Türk futbolu asla düzelmeyecek NOKTACevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aynenn besıktas batıo..gs fener de cıcekler acıo ....ulan medya sen anladn onuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu kafar yönettiği müttedce bu borçlar kapanmaz açılır iki kolun işeret ve baş parmaklarını birleştir işte borç açığı gözükür ...paralar birilerin cebine iniyor gibi denetim yok ..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BU İŞİN ŞAKASI OLMAZ BEN BİR ESKİ BEŞİKTAŞLI OLARAK SORMAK İSTİYORUM BU İKİ TİRİLYON KÜSÜR BORCU NERENİZLE ÖDEYECEKSİNİZ ÇOK MERAK EDİYORUMCevap Yaz 3 Yayından Kaldır