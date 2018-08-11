Beşiktaş'ın Borcu 2 Milyar 103 Milyon TL

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu Toplantısından Siyah beyazlı kulübün toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş 'ta Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Vodafone Park'ta yapılan toplantıda gündeme dair konular konuşuldu.

BEŞİKTAŞ'IN TOPLAM BORCU 2 MİLYAR 103 MİLYON 854 BİN TL

Beşiktaş 'ın Ağustos Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleşiyor. Başkan Fikret Orman ve yönetimin hazır bulunduğu toplantı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündemin okunmasıyla birlikte başladı.

Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün görüşlerini belirtmesinden sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlıların toplam borcunu 2 milyar 103 milyon 854 bin TL olarak açıkladı.

ÖNCEKİ BORÇ NE KADARDI ?

Mayıs ayında yapılan son Divan Kurulu'nda Beşiktaş'ın toplam borcun 1 milyar 912 milyon 497 bin 959 lira, net borcun ise 1 milyar 642 milyon 892 bin 926 lira olduğu olduğu açıklanmıştı.