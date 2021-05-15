Beşiktaş'ın (BJK) şampiyon olması için kaç gol atması gerekir? BJK'nin şampiyon olması için kaç farklı kazanması lazım?
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Beşiktaş'ın (BJK) şampiyon olması için kaç gol atması gerekir? BJK'nin şampiyon olması için kaç farklı kazanması lazım?

Beşiktaş'ın (BJK) şampiyon olması için kaç gol atması gerekir? BJK'nin şampiyon olması için kaç farklı kazanması lazım?
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Süper Lig'de şampiyon bugünkü maçlardan sonra belli olacak. Şampiyonluk adaylarından birisi de Beşiktaş'tır. GS ve BJK'nin puanları eşit, hatta ikili averajda bile eşitlik söz konusu. Peki, Beşiktaş'ın şampiyon olması için Göztepe'ye kaç gol atması gerekiyor? BJK'nin şampiyon olması için kaç farklı kazanması gerekecek? Ayrıntılı bilgiler haberimizde.

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3 takımın şampiyonluk iddiası halen sürüyor. Peki, Beşiktaş şampiyon olur mu? Beşiktaş şampiyonluk için kaç gol atması gerekiyor? Beşiktaş'ın (BJK) şampiyon olması için kaç gol atması gerekir? BJK'nin şampiyon olması için kaç farklı kazanması lazım? Tüm istatistikler yazımızda.

BEŞİKTAŞ'IN SON MAÇI HANGİ TAKIMLA?

Beşiktaş son maçını Göztepe deplasmanında oynayacak. Beşiktaş'ın şampiyon olması için mutlaka kazanması gerekiyor.

15 Mayıs Cumartesi : Göztepe - Beşiktaş (saat 20:30)

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYON OLMASI İÇİN KAÇ FARKLI GOL ATMASI GEREKİYOR?

  • Beşiktaş'ın genel averajı = +44 gol
  • Galatasaray'ın genel averajı = +42 gol

Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki en avantajlı takımdır. Çünkü GS'den +2 gol averaj üstünlüğü mevcut. Bu durumda Beşiktaş'ın şampiyon olması için çok farklı bir galibiyet almasına ihtiyacı yoktur. Çünkü Galatasaray'ın şampiyon olması için Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye attığı gol farkından 3 gol daha fazla atması gerekecek. Yani Beşiktaş Göztepe'yi 1-0 yense ve GS, Malatyaspor'u 3-0 yense bile Beşiktaş şampiyon olur. Çünkü genel averaj eşitliğinde TFF, en çok gol atan takımı üst sıraya koyuyor.

Buna göre Beşiktaş'ın şampiyon olması için Galatasaray'ın attığı gol farkı önem taşımaktadır. Hemen örneklerle anlatalım:

  • - Diyelim ki Galatasaray 3-0 kazandı. O zaman Beşiktaş'ın şampiyon olması için 1-0 kazanması veya 2-1, 3-2 vb. gibi 1 farkla kazanması yeterlidir.
  • - Diyelim ki GS 5-1 kazandı. Bu durumda BJK'nin Göztepeye en az 2 farklı gol atması gerekiyor. Yani BJK 2-0, 3-1, 4-2 yenerse şampiyon olur.
  • - Diyelim ki GS 8-0 kazandı. Bu durumda BJK'nin 6-0, 7-1 kazanması gerekmektedir.

Kısacası Beşiktaş'ın averajını koruması için en fazladan GS'den 2 farklı golle geri düşmesi gerekiyor. Yani her ihtimalle kazanması lazım fakat GS gibi çok fazla gol atmasına gerek kalmayacak.

Bunun yanı sıra GS berabere kalırsa veya yenilirse Beşiktaş 1 farkla bile kazansa her türlü şampiyon olur. Aynı şekilde GS berabere kalırsa Beşiktaş'ta berabere kalsa yine BJK şampiyon olur.

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