Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik kafileye şu isimleri dahil etti:

" Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira"

Sergen Yalçın'ın bu yüzünü görmemişlerdi! Futbolcular kaçacak delik aradı

Sergen Yalçın'ın bu yüzünü görmemişlerdi! Futbolcular kaçacak delik aradı

 Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunun zirvesine oturduk

Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunun zirvesine oturduk

 Beşiktaş'ta Michy Batshuayi krizi! Alanya maçında yok

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi krizi! Alanya maçında yok

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title