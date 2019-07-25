Beşiktaş'ın Avusturya kampı

Beşiktaş Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında kampa giren siyah-beyazlı ekip, sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, koşuyla başladı. Fiziksel uygulamalarla devam eden idmanda, pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Dar alanda 5'e 2 top kapma ve kontrol pas çalışmasının yapıldığı antrenman, açma germe hareketleriyle sona erdi.

Şili Milli Takımı ile Kupa Amerika'da mücadele eden ve izinli olan Gary Medel, bu akşam kampa katılacak. Bağırsak sorunu yaşayan Jeremain Lens ise dinlendirildi.

Hafif sakatlığı bulunan Orkan Çınar da takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sıcak hava zorladı

Avusturya'daki sıcak hava antrenmanda futbolcuları zorladı.

Çalışmanın yapıldığı saatte 30 dereceyi aşan hava sıcaklığı çalışmada futbolcuların zorluk yaşamasına neden oldu.

Saalfenden'de yarın da yüksek seyredecek hava sıcaklığı, cumartesi gününden itibaren 16 dereceye kadar düşecek.

İki yönetici kampta

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulundan iki isim kampta yer aldı.

Avusturya'ya gelen kafileye yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Umut Güner eşlik etti.

Kaynak: AA