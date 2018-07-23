Beşiktaş'ın Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Avrupa Ligindeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın, B36 Torshavn'ı elemesi halinde eşleşeceği muhtemel takımlar belli oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı elemesi halinde Beşiktaş, kurada seri başı olacak.
İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:
Jagiellonia Bialystok (POLONYA) v Rio Ave (PORTEKİZ)
LASK (AVUSTURYA) v Lillestrøm (NORVEÇ)
Dinamo Brest (BELARUS) v Atromitos (YUNANİSTAN)
Brøndby (DANİMARKA)
U Craiova (ROMANYA)
Budapest Honvéd (MACARİSTAN) v Progrès Niederkorn (LÜKSEMBURG)
YORUMLAR (16)
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atromitos çıkar bize yazınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tiyatrocu bence sen şenol Güneşin oğlusunCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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brondby gelirse 8 taş 5 dikiş elenirCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yorumlara bakıyorum da bjkyi takip eden renkli çok var çünkü türkiye liginin en güçlü ve karizmalı takımı bjk onlarda bizi kıskanıyorCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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fenerbahceli olarak tum kulublerimize basarilarCevap Yaz 9 Yayından Kaldır