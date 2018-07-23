Beşiktaş'ın Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu

Avrupa Ligindeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın, B36 Torshavn'ı elemesi halinde eşleşeceği muhtemel takımlar belli oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı elemesi halinde Beşiktaş, kurada seri başı olacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

Jagiellonia Bialystok (POLONYA) v Rio Ave (PORTEKİZ)

LASK (AVUSTURYA) v Lillestrøm (NORVEÇ)

Dinamo Brest (BELARUS) v Atromitos (YUNANİSTAN)

Brøndby (DANİMARKA)

U Craiova (ROMANYA)

Budapest Honvéd (MACARİSTAN) v Progrès Niederkorn (LÜKSEMBURG)

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