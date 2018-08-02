Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakibi LASK Linz Oldu

Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı elemesi halinde bir sonraki turdaki rakibi Avusturya takımı LASK Linz oldu. LASK Linz ilk maçta 4-0 mağlup ettiği Lillestrom'u deplasmanda 2-1 yendi.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMELEN RAKİBİ LASK LİNZ NASIL BİR TAKIM?

Avusturya ekibi olan LASK Linz ise geçen sezonu 4. sırada bitirmişti. 2000 yılından sonra ilk kez Avrupa'da boy gösterecek olan Avusturya ekibinin tarihinde 2 lig şampiyonluğu ve 1 de Avusturya Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinden LASK, Avrupa Kupalarındaki son galibiyetini 2000'de İntertoto Kupasında 2-1'lik skorla Hapoel Petah Tikva'ya karşı aldı.İki numaralı kupa Avrupa Ligi'nde son galibiyetini 1985'te İnter'e karşı 1-0'lık sonuçla aldı. Ardından bu turnuvadaki 7 maçında kazanamadı.

19 YIL SONRA AVRUPA KUPALARINA KATILDI

19 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılan LASK Linz, tarihinde ilk kez bir Türk takımıyla karşılaşacak. Beşiktaş, Avusturya takımlarına karşı son mağlubiyetini 1984'te Rapid Wien'e karşı Kupa Galipleri Kupası'nda 4-1'lik skorla alırken, aynı yıl Rapid ile 1-1 berabere kaldı, 2010'da yine Rapid ile Avrupa Ligi'nde 2 maç oynayıp, Avusturya'da 2-1, Türkiye'de 2-0'lık skorla kazandı.