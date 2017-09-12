Beşiktaş'ın Avrupa'daki Golcüsü Quaresma

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak Beşiktaş'ta 11 gol atan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların mevcut kadroda Avrupa'daki en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor.
Şehit cenazesinde yeni uygulama! Artık "Segah Tekbiri" ile yapılacak
Neo Nazi davasında 8 Türk'ün canı için istenen ceza belli oldu
Oğlu yarın asker! Gideceği kenti, Kılıçdaroğlu açıkladı
10 yaşındaki erkek çocuğunu, sapığın elinden kurtardı
Kadırgalı, Nihat'ın programına bağlanıp Müge Anlı'ya vurdu
Kadrosunu yenileyen dizi, reytingleri silip süpürdü
Herkesten sakladığı kızı, Yıldız'a ikizi kadar benziyor
Donald Trump'ın günde kaç saat uyuduğunu öğrenen şaşıp kalıyor!
"Özür diliyorum" deyip, yıllar önceki videoyu paylaştı
Havada büyük panik! Bir anda burun buruna geldiler
Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe'de yaprak dökümü
Sütyenle maça gitti, sebebini duyan herkes mest oldu
Burada ölüler gömülmüyor! Evde birlikte yaşanıyor
Yapım şirketi, yaptığı açıklama ile Hanife'ye "oh" çektirdi
Merakla beklenen filmin fragmanı 20 saatte 1.7 milyon izlendi