Beşiktaş'ın Avrupa'daki Golcüsü Quaresma

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak Beşiktaş'ta 11 gol atan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların mevcut kadroda Avrupa'daki en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki Golcüsü Quaresma

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak Beşiktaş'ta 11 gol atan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların mevcut kadroda Avrupa'daki en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor.

Kaynak: Dunya.com