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Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi

Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular ve tesis çalışanları olması sebebiyle antrenmanlarına bir süre ara veren Beşiktaş, üç gün önce yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıkması sonrası antrenmanlarına dün akşam yeniden start verdi.

Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi
21.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:12

Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcular ve tesis çalışanları olması sebebiyle antrenmanlarına bir süre ara veren Beşiktaş, üç gün önce yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıkması sonrası antrenmanlarına dün akşam yeniden start verdi.

13 Mayıs Çarşamba günü yapılan testlerin ardından 14 Mayıs Perşembe günü kulüpteki 8 ismin pozitif çıkmasıyla sarsılan siyah beyazlı ekip, antrenmanlarına ara verme kararı almıştı. Üç gün önce yapılan testlerin ardından önceki gün gelen sonuçlar ise Beşiktaş'ı rahatlattı. Testleri pozitif çıkan 8 kişinin yanı sıra tüm futbolcu, teknik heyet, idari heyet ve kulüp personelinin de son yapılan testlerinin negatif çıkmasıyla Beşiktaş antrenmanlarına yeniden başlama kararı aldı.Bu kararın ardından dün yeniden yeşil zemine dönen siyah beyazlı futbolcular, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü. Tesislerde koronavirüs nedeniyle tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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