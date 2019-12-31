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Beşiktaş'ın Antalya kampı programı belli oldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın devre arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

31.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:04
Beşiktaş'ın Antalya kampı programı belli oldu

Takımı'nın devre arasında 'da yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım 3 Ocak Cuma günü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. 10 Ocak'a kadar burada çalışacak Beşiktaş, 2 hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların Antalya kampında Gloria Sports Arena'da oynayacağı maçların programı şöyle:

8 Ocak Çarşamba:

17.00 Beşiktaş-Mezokovesd Zsory (Macaristan)

10 Ocak Cuma:

16.30 Beşiktaş-Altınordu

Kaynak: AA
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