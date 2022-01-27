Beşiktaş'ın, Antalya kampı 10 eksikle devam ediyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e erilen arada kamp çalışmalarını Antalya'da 10 eksikle sürdürüyor.

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarını kampın ikinci gününde sabah saatlerinde Belek turizm merkezinde bulunan tesislerde, Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda kaleciler, kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı. Teknik Direktör Önder Karaveli, zaman zaman çalışmayı durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. Antrenmanın sonunda Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Batshuayi, Teknik Direktör Önder Karaveli eşliğinde şut çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekipte Antalya'da yapılan kamptaki çalışmaya 10 oyuncu katılmadı. Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir ile anlaşan Salih Uçan ve Valentine Roseier salonda çalışırken, hava muhalefeti nedeniyle kampa gelemeyen Ghazzal ve Vida, milli takım kamplarında buluna Atiba ile Larin, sakatlıklarından dolayı İstanbul'da tedavi olan Josef de Souza, Umut Meraş, N'koudou ve kaleci Mert Günok çalışmada yer almadı.

Beşiktaş, kamp çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor