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Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıklar nedeniyle İzmir'e 16 futbolcu götürülecek. Beşiktaş'ta Rosier ise kırmızı kart cezası nedeniyle Altay maçında oynayamayacak.

Beşiktaş'ın İzmir kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş."

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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