Beşiktaş'ın Alanya maçı 11'i belli oldu
Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu.
Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Siyah-beyazlılarda Dorukhan sağ bekte forma giyecek.
Süper Lig'in 7. haftasında taraftarı önünde lider Alanyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta sahaya çıkacak olan 11 belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen Ruiz ilk 11'e geri dönerken, sağ bekte Dorukhan Toköz forma giyecek. Beşiktaş'ın Alanyaspor mücadelesindeki ilk 11'i şu şekilde:
Karius - Dorukhan, Vida, Ruiz, Caner - Atiba, Oğuzhan, Lens, Ljajic, N'Koudou - Burak Yılmaz. - İSTANBUL