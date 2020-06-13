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Beşiktaş?ın Akatlar?da bulunan tesislerinin açılışı yapıldı

Beşiktaş'ın Akatlar'da bulunan tesislerinin açılışı yapıldı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi Birlik, beraberlik içinde olmalıyız Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tesisin açılması bana nasip olduğu için mutluyum Ali DANAŞ - Beşiktaş'ın Akatlar'da bulunan Mehmet Üstünkaya...

Beşiktaş?ın Akatlar?da bulunan tesislerinin açılışı yapıldı
13.06.2020 01:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 02:09


Beşiktaş'ın Akatlar'da bulunan tesislerinin açılışı yapıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi Birlik, beraberlik içinde olmalıyız
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tesisin açılması bana nasip olduğu için mutluyum
Ali DANAŞ - Beşiktaş'ın Akatlar'da bulunan Mehmet Üstünkaya No1903 Tesisleri'nin açılışı yapıldı. Tesislerin açılış kurdelesini Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, eski divan kurulu başkanları Şeref Nasır ve Yalçın Karadeniz kesti. Açılış töreninde siyah beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan ve Fatih Hakan Avşar da yer aldı.
Açılışı yapılan tesislerin İstanbul'daki buluşma noktalarından biri olacağını belirten Ahmet Nur Çebi, 'No1903 çok önemli bir isim. Bu isimle bir marka değeri ve gelir oluşturmaya çalışacağız. Rıza başkanın çok büyük katkısı ve emeği var. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada bir araya gelmemiz gerekiyor. Birlik beraberlik içinde olmalıyız. Burası İstanbul'da buluşacağımız bir mekan. Bugün bir kampanya başlattık. İşletmeci arkadaşlara da söyleyelim, misafirler kapıda SMS atıp öyle girsinler ifadelerini kullandı.
RIZA AKPOLAT TESİSİN AÇILMASI BANA NASİP OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM
Beşiktaş Kulübü'ne katkı sağlamak için üstlerine düşeni yapacaklarını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Zorlu 3 ayı dayanışmayla geride bıraktık ve pandemi dönemini atlattık. Tesisler kötü durumdaydı. Eski haline getirmek için toplantılar yaptık ve bu mekanı hizmete açtık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Üzerimize düşen sorumlulukları geliştireceğimizi ve kulübümüze katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Ben Beşiktaş taraftarıyım, tesisin açılması bana nasip olduğu için mutluyum. Bugün başlayan kampanyaya bireysel ve kurumsal olarak desteğimizi açıkladık' şeklinde konuştu

Kaynak: DHA

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