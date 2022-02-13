Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile yarın yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Miralem Pjanic'in kırmızı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında oynamayacağı Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Josef de Souza ve Oğuzhan Özyakup da kamp kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.