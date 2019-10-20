Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi, 20 sandığın tamamında oyların çoğunu alarak Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu.

20.10.2019 22:04
Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi, 20 sandığın tamamında oyların çoğunu alarak Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu. Çebi, 8547 oyun 5009'unu alarak başkan oldu.


Beşiktaş'ta olağanüstü kongrede oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 8547 oyun 5009'unu alarak en yakın rakibi Serdal Adalı'ya 2026 oy farkı atan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. Başkanı oldu. 20 sandığın tamamında rakiplerini geride bırakan Çebi, oy sayımının ardından tebrikleri kabul etti. Çebi'nin rakiplerinden Serdal Adalı toplam 2983 oy alırken Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı. 18 oy ise geçersiz sayıldı. 20 sandığın sonuçları şu şekilde:


1. sandık


Ahmet Nur Çebi: 211


Serdal Adalı: 176


Hürser Tekinoktay: 15


Geçersiz:


Boş: 0


2. sandık


Ahmet Nur Çebi: 260


Serdal Adalı: 170


Hürser Tekinoktay: 22


Geçersiz: 3


Boş: 0


3. sandık


Ahmet Nur Çebi: 250


Serdal Adalı: 153


Hürser Tekinoktay: 25


Geçersiz: 1


Boş: 0


4. sandık


Ahmet Nur Çebi: 231


Serdal Adalı: 142


Hürser Tekinoktay: 23


Geçersiz: 3


Boş: 0


5. sandık


Ahmet Nur Çebi: 217


Serdal Adalı: 140


Hürser Tekinoktay: 20


Geçersiz: 1


Boş: 1


6. sandık


Ahmet Nur Çebi: 192


Serdal Adalı: 184


Hürser Tekinoktay: 26


Geçersiz: 1


Boş: 0


7. sandık


Ahmet Nur Çebi: 233


Serdal Adalı: 157


Hürser Tekinoktay: 20


Geçersiz: 0


Boş: 0


8. sandık


Ahmet Nur Çebi: 203


Serdal Adalı: 145


Hürser Tekinoktay: 24


Geçersiz: 0


Boş: 0


9. sandık


Ahmet Nur Çebi: 215


Serdal Adalı: 177


Hürser Tekinoktay: 15


Geçersiz: 0


Boş: 1


10. sandık


Ahmet Nur Çebi: 186


Serdal Adalı: 172


Hürser Tekinoktay: 27


Geçersiz: 0


Boş: 0


11. sandık


Ahmet Nur Çebi: 261


Serdal Adalı: 163


Hürser Tekinoktay: 34


Geçersiz: 0


Boş: 0


12. sandık


Ahmet Nur Çebi: 280


Serdal Adalı: 152


Hürser Tekinoktay: 46


Geçersiz: 2


Boş: 2


13. sandık


Ahmet Nur Çebi: 378


Serdal Adalı: 71


Hürser Tekinoktay: 47


Geçersiz: 0


Boş: 1


14. sandık


Ahmet Nur Çebi: 342


Serdal Adalı: 114


Hürser Tekinoktay: 44


Geçersiz: 1


Boş: 1


15. sandık


Ahmet Nur Çebi: 312


Serdal Adalı: 94


Hürser Tekinoktay: 46


Geçersiz: 0


Boş: 0


16. sandık


Ahmet Nur Çebi: 247


Serdal Adalı: 101


Hürser Tekinoktay: 24


Geçersiz: 0


Boş: 0


17. sandık


Ahmet Nur Çebi: 193


Serdal Adalı: 184


Hürser Tekinoktay: 20


Geçersiz: 0


Boş: 0


18. sandık


Ahmet Nur Çebi: 217


Serdal Adalı: 175


Hürser Tekinoktay: 24


Geçersiz: 0


Boş: 0


19. sandık


Ahmet Nur Çebi: 297


Serdal Adalı: 184


Hürser Tekinoktay: 21


Geçersiz: 0


Boş: 0


20. sandık


Ahmet Nur Çebi: 287


Serdal Adalı: 129


Hürser Tekinoktay: 14


Geçersiz: 0


Boş: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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