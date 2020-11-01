Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu haftalar sonra kadroya döndü

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Son olarak ligin ilk haftasında oynan Trabzonspor maçında ilk 11'de başlayan Oğuzhan kadroya döndü.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti. Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

EVİNDE HENÜZ KAZANAMADI

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu.

JOSEF DE SOUZA CEZALI

Siyah-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, karşılaşmada görev alamayacak.

İki maç ceza alan De Souza, cezası nedeniyle 8. haftadaki Gaziantep FK maçında da forma giyemeyecek.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Siyah-beyazlı ekipte Yeni Malatyaspor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic'in sakatlıkları sürüyor. İki oyuncu, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Georges-Kevin N'Koudou maçta görev alamayacak. Sakatlığı devam eden oyunculardan Gökhan Töre de eski takımı karşısında oynayamayacak.

BERNARD MENSAH DÖNÜYOR

Yeni tip koronavirüs karantina süresi tamamlanan Bernard Mensah, takıma katıldı. Mensah, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.

DORUKHAN TOKÖZ CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, bu karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa, gelecek haftaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemecek.

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Dorukhan, Ghezzal, Cyle Larin, Aboubakar.

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Youssouf, Zeki, Kubilay.