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Beşiktaş imzaları attıracak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini açıklamasıyla Beşiktaş, transfer harekatına başlıyor.

Beşiktaş imzaları attıracak
04.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:46

Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini açıklamasıyla Beşiktaş, transfer harekatına başlıyor. Kadrodaki isimlerden indirimi kabul edenlerin sözleşmeleri revize edilip, yeni transferlerin de görüşmeleri limit doğrultusunda yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıklarken, siyah-beyazlılar için beklenildiği üzere 35 milyon Euro civarı bir rakam açıklandı. 259 milyon 217 bin TL olarak açıklanan rakam, yüzde 15'lik sapmayla birlikte 298 milyon 99 bin TL'ye çıkıyor. Mayıs ayından bu yana önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını bu rakama göre yapan Beşiktaş, kadroda bulunan ve indirimi kabul eden oyuncuların sözleşmesini revize edip anlaşma sağlanan oyunculara imza attıracak. Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'la anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, kalan limitle önemli bir golcü ve orta saha takviyesi yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Alman golcü Sandro Wagner'in menajeri Felix Frey'le görüşen yönetici Erdal Torunoğulları, limitlerin belirlenmesiyle birlikte bu futbolcuyla ilgili tekrar girişimde bulunacak ve teklifini sunacak. Beşiktaş, yıldız futbolcuya 2+1 yıllık imza attırmak isterken yıllık 1,5 milyon Euro teklif edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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