Beşiktaş ilk yarıda rekor kırdı!
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Beşiktaş ilk yarıda rekor kırdı!

12.03.2021 21:00 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:16
Beşiktaş ilk yarıda rekor kırdı!

Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında tam 416 isabetli pas yaparak, 2014-2015 sezonundan bu yana en çok isabetli pas yaptığı 45 dakikayı oynadı.

Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında tam 416 isabetli pas yaparak, 2014-2015 sezonundan bu yana en çok isabetli pas yaptığı 45 dakikayı oynadı.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını Larin'in 42. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatırken, siyah-beyazlılar bu yarıda yaptığı 416 isabetli pasla, 2014-2015 sezonundan bu yana en çok isabetli pas yaptığı 45 dakikayı oynadı. İlk yarıda yüzde 72 topla oynama yüzdesine sahip olan Beşiktaş, yaptığı 458 pasın 416'sında isabet sağlayarak yüzde 91'lik isabet oranı tutturdu. Başakşehir ise karşılaşmanın ilk yarısında 127 isabetli pas yapabildi. Mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 90 dakikayı 710 isabetli pasla tamamlarken, Başakşehir ise 285 isabetli pasta kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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