Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı - Haberler Spor
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Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı

Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın, Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın, Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.

Yalçın, siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanının ardından aracıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden çıktı. Yalçın, aracının içinden basın mensuplarına selam verdi ve açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.

Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın dönemi 679 gün sürdü.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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