Beşiktaş ile Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi; Başakşehir grup lideri oldu

08.11.2019 01:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 01:13

UEFA Avrupa Ligi mücadele veren uç Türk takımı Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir gruplardaki dördüncü maçlarına çıktı. Trabzonspor, Rusya ekibi Krasnodar'a 2-1, Beşiktaş ise Portekiz deplasmanında Braga'ya 3-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ise Avusturya temsilcisi Wolfsberger deplasmanında 3-0 yenerek grup liderliğine yükseldi.



Gecenin ilk karşılaşmasında genç bir kadroyla sahaya çıkan Trabzonspor, Rusya ekibi Krasnodar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla bir puanla son sırada kalan bordo-mavili ekip, son 2 hafta öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle