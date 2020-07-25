Beşiktaş ile Sivasspor Avrupa aşkına sahada! Canlı anlatım Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanında, Sivasspor ise Göztepe karşısında 3.'lük için sahaya çıkıyor. Karşılaşmaların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Avrupa kupalarına kalma mücadelesi veren Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Gençlerbirliği ile başkentte karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Avrupa mücadelesi veren bir diğer ekip olan lig 3.sü Sivasspor ise Göztepe deplasmanında üç puan arıyor. Beşiktaş maçıyla aynı saatte başlayacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

Karşılaşmaların canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek Demir Grup Sivasspor'un İzmir'de Göztepe karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Ligde son 3 maçını kazanarak puanını 59'a yükselten Beşiktaş, 60 puanlı Sivasspor'un puan kaybetmesi halinde kırmızı-beyazlı rakibinin önüne geçerek sezonu üçüncü basamakta noktalayacak.

CANER VE LENS CEZALI

Siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği maçına Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten yoksun çıkacak. Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak.

Devre arasında Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Kevin-Prince Boateng, kulüp tarafından sezonu tamamladıkları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, Lille ile anlaşan Burak Yılmaz'ın da Ankara'da oynanacak mücadelede görev yapmayacak.

Sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde Gençlerbirliği karşısında görev yapabilecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, İlker, Halil İbrahim, Arda, Gökhan, Candeias, Soner, Flavio, Sio, Berat.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven.

İŞTE SİVASSPOR'UN İLK 11'İ

GÖZTEPE: Göktuğ Bakırbaş, Atınç Nukan, Berkan Emir, Murat Paluli, Celso Borges, Halil Akbunar, Marcio Mossoro, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Zlatko Tripic, Stefano Napoleoni

D.G. SİVASSPOR: Mamadou Samassa, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Arouna Kone.

BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI ANLATIMI

Dakika 1: Karşılaşma hakem Bahattin Şimşek'in düdüğüyle başladı.

Dakika 2: Atiba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Diaby, dar açıdan vuruşunu yapmak istedi. Savunmadan seken top kornere gitti.