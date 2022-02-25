Beşiktaş ile Sivasspor 32. randevuda - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş ile Sivasspor 32. randevuda

AA, Ercan Doğan - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş ile Sivasspor 32. randevuda

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olacağı Demir Grup Sivasspor ile 32. kez karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olacağı Demir Grup Sivasspor ile 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 31 lig maçında Beşiktaş 15, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 43 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'a 2-1 üstünlük sağladı.

Sivas'taki maçlar

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 15 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15 gol attı.

Sadece bir maç golsüz tamamlandı

Taraflar arasındaki 31 lig maçının 30'u gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.

AA / Ercan Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title