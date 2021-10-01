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Beşiktaş ile Sivasspor 31. randevuda

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş ile Sivasspor 31. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın konuk edeceği Demir Grup Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın konuk edeceği Demir Grup Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İstanbul'daki maçlarda eşitlik var

Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı.

Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi.

Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

2019-2020 ve 2018-2019'da Vodafone Park'taki iki maçta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, geçen sezonki mücadeleyi ise 3-0 kazanmayı başardı.

Bir maç golsüz tamamlandı

Taraflar arasındaki 29 lig maçının 28'i gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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