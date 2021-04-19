Beşiktaş ile Sivasspor 30. randevuda

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor ile yarın 30. kez karşılaşacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor ile yarın 30. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.

Sivas'taki maçlar

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15 gol attı.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

Geride kalan maçlarda her iki takım da altışar kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan