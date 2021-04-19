Beşiktaş ile Sivasspor 30. randevuda
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Beşiktaş ile Sivasspor 30. randevuda

Beşiktaş ile Sivasspor 30. randevuda
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor ile yarın 30. kez karşılaşacak.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor ile yarın 30. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.

Sivas'taki maçlar

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15 gol attı.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

Geride kalan maçlarda her iki takım da altışar kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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