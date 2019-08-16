Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 27. kez karşılaşacak.
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 27. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.
Geçen sezonki lig maçlarında iki takım da deplasmanda 2-1 galip geldi.
Sivas'taki maçlar
İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 3'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.
Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 12 gol attı.
Golsüz maç yok
Taraflar arasındaki 26 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.
İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.