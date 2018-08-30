İkinci Gol Geldi! Temsilcimiz Beşiktaş, Partizan Karşısında

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Sırbistan temsilcisi Partizan takımıyla karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetiyor.

CANLI ANLATIM:

45' İlk yarı sona erdi.

45' GOOOL! Beşiktaş Oğuzhan'la farkı 2'ye çıkardı. Cyle Larin ile verkaça giren Oğuzhan Özyakup, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve topu kalecinin solundan ağlara yolladı.

35' GOOOL! Pepe Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Ricardo Quaresma geçti. Ceza sahasına yaptığı ortada Pepe kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.

26' Beşiktaş'ta Necip, başına aldığı darbenin ardından oyuna devam edemedi. Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.

4' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Ricardo Quaresma, Caner Erkin ile paslaşarak kullanıyor. Topla tekrar buluşan Ricardo Quaresma'nın ortası kaleci Vladimir Stojkovic'de kalıyor.

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Quaresma, Larin

PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo

BEŞİKTAŞ TURU NASIL GEÇER

Beşiktaş, alacağı her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0'lık beraberlikte de tur atlayacak. Müsabaka 1-1 tamamlanırsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da sonuç değişmezse, gruplara kalacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Partizan'ın turu geçebilmesi için İstanbul'dan 1-1 dışında gollü beraberlik veya galibiyetle ayrılması gerekiyor.