İkinci Gol Geldi! Temsilcimiz Beşiktaş, Partizan Karşısında
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk ediyor. Saat 21.00'de başlayan mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Sırbistan temsilcisi Partizan takımıyla karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetiyor.
CANLI ANLATIM:
45' İlk yarı sona erdi.
45' GOOOL! Beşiktaş Oğuzhan'la farkı 2'ye çıkardı. Cyle Larin ile verkaça giren Oğuzhan Özyakup, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve topu kalecinin solundan ağlara yolladı.
35' GOOOL! Pepe Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Temsilcimiz Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Ricardo Quaresma geçti. Ceza sahasına yaptığı ortada Pepe kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.
26' Beşiktaş'ta Necip, başına aldığı darbenin ardından oyuna devam edemedi. Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu.
4' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Ricardo Quaresma, Caner Erkin ile paslaşarak kullanıyor. Topla tekrar buluşan Ricardo Quaresma'nın ortası kaleci Vladimir Stojkovic'de kalıyor.
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı. Temsilcimiz Beşiktaş'a başarılar.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Quaresma, Larin
PARTİZAN: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo
BEŞİKTAŞ TURU NASIL GEÇER
Beşiktaş, alacağı her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0'lık beraberlikte de tur atlayacak. Müsabaka 1-1 tamamlanırsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da sonuç değişmezse, gruplara kalacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Partizan'ın turu geçebilmesi için İstanbul'dan 1-1 dışında gollü beraberlik veya galibiyetle ayrılması gerekiyor.
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GGGGOOOOOLLLLLLL.... İŞTE BU BÜTÜN İSTANBUL BÜTÜN TÜRKİYE BÜTÜN DÜNYA DİNLESİN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Fikret Orman taraftarı küçümsüyor yok harçlıkla para alıp transfer istiyormuş vb.Onların harçlıkları ile dönüyor devran buzaman kadar paraları cebe indirirken güzeldi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu kulübün basında iki yıldır adam gibi bir başkan olsaydı çok daha üst seviyedeydi takım.ayrica hocanın istediği bir tek topcuyu almış değilsin kulübün parasını diğer kulüplere ve menejerlere peşkeş çekmekte üstüne yok.taraftari ise zaten küçük görüp asagiliyorsun inşallah bunlar yanına kar kalmaz hak ettiğin gibi bu taraftar gönderir seni biran önceCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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HADİ BEŞİKTAŞIM BASTIR. SENİ ÇOK ÇOK ÇOK SEVİYORUM.Cevap Yaz 6 Yayından KaldırERKEK KARTAL: Bende seni4 Yayından Kaldır