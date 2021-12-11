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Beşiktaş ile Kayserispor 51. randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor 51. randevuda
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 50 maçta Beşiktaş 29, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş rakibine 82 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü.

Geçen sezon oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekip, rakibini 2-0 ve 3-1'lik skorla mağlup etti.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 25 lig maçından 20'sini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip gelebildi.

Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 8 karşılaşmada 22 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 6 gol gördü.

Bu arada İstanbul'daki 25 lig maçında Beşiktaş 56, Kayserispor ise 18 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan maçta rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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