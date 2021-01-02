Beşiktaş ile Kayserispor 49. randevuda
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Beşiktaş ile Kayserispor 49. randevuda

02.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:16
Beşiktaş ile Kayserispor 49. randevuda

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 48 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş rakibine 77 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı siyah-beyazlı takım 4-1 kazandı. Hes Kablo Kayserispor ise evinde rakibine 3-1 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, elde ettiği galibiyetle rakibini 11 maç sonra yenmeyi de başardı.

Kayseri'deki maçlar

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında iki farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 10, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Siyah-beyazlılar deplasmanda 24 gol atarken, rakibinin 31 golüne engel olamadı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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