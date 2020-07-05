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Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda
05.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:59

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 47 maçta Beşiktaş 27, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 11 karşılaşmayı kaybetmeyen, 8'ini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 76 golüne, sarı-kırmızılılar 45 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Kayseri'deki maçlar

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette deplasmandaki son 5 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 23 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezon Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Kaynak: AA

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