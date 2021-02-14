Beşiktaş ile Gençlerbirliği 94. randevuda

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.

Son 11 maçta Beşiktaş 7 kez kazandı

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 11 maçta iki kez mağlup oldu.

Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Gençlerbirliği 20 yıllık hasretini bu sezon sonlandırdı

Bu sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçta Gençlerbirliği, Beşiktaş'a 1-0 üstünlük kurarak 20 yıllık hasretini sonlandırdı.

Rakibi karşısında daha önceki tek deplasman galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla alan Gençlerbirliği, bu sezon İstanbul'da rakibine bir kez daha üstünlük kurmayı başardı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

Deplasmanda son 8 maçta iki galibiyet

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 8 lig maçından ikisini kazanabildi.

İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 8 lig maçından 3'ünü başkent ekibi kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Ankara'daki maçlar

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.

Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 46 lig maçının 22'sini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ankara'da siyah-beyazlılar 72, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

Beşiktaş, geçen sezon Ankara'da oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan