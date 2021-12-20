Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak. - Haberler Spor
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Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak.
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak.

Turkcell Süper Kupa maçı, Katar'da oynanacak

Turkcell Süper Kupa maçı, Katar'da oynanacak

 Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak

Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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