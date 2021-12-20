Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak.
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak.
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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