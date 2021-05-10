Beşiktaş ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de yarın 10. kez karşılaşacak
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Beşiktaş ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de yarın 10. kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de yarın 10. kez karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, 36 yılı aşkın bir süre sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etme hakkı yakalayan Fatih Karagümrük ile ligde 9 maç oynadı.

Rakibini 9 maçta 6 kez mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Fatih Karagümrük ise siyah-beyazlı rakibini ligde bir kez mağlup edebildi.

Uzun bir süre sonra Süper Lig'de mücadele etme hakkını yakalayan Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, bu sezon dışında son olarak 4 Mart 1984'te karşı karşıya geldi.

1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı.

1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu.

Bu arada Süper Lig, 1959 ve 1962-1963 sezonlarında iki ayrı grup olarak organize edilirken, iki takım farklı gruplarda yer aldıkları için karşı karşıya gelemedi.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü son olarak 29 Eylül 1983'te konuk ederken, bu karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada ise rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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