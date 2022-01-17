Beşiktaş ile Fatih Karagümrük 12. kez karşı karşıya gelecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük 12. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük 12. kez karşı karşıya gelecek
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de yarın 12. kez karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de yarın 12. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, ligde 8. kez yer alan Fatih Karagümrük ile oynadığı 11 maçın 7'sini kazandı.

Taraflar arasındaki iki karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Fatih Karagümrük, Beşiktaş'a 2 kez üstünlük kurmayı başardı.

1959-1960'da oynanan maçlarda Beşiktaş, rakibine 2-0 ve 4-1 üstünlük kurarken, 1960-1961'deki maçlardan birini 1-1 beraberlikle tamamlayıp birinden 2-1 galip ayrıldı.

1961-1962'de ilk maç Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci devredeki karşılaşmada 2-2 eşitlik yaşandı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün küme düştüğü 1983-1984 sezonunda ise rakibine 4-0 ve 4-1 üstünlük kurdu.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazanırken, Fatih Karagümrük de Vodafone Park'ta rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında oynadığı ve 10 kişi kaldığı maçta rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu arada Süper Lig, 1959 ve 1962-1963 sezonlarında iki ayrı grup olarak organize edilirken, iki takım farklı gruplarda yer aldıkları için karşı karşıya gelemedi.

Hatayspor-Galatasaray maçında ortalık bir anda karıştı! Burak Elmas'tan kulübeye 'Sakin olun' telefonu

Hatayspor-Galatasaray maçında ortalık bir anda karıştı! Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu

 Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi

Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi

 İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi

İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title