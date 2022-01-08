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Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 42. randevuda

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 42. randevuda
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 41 lig maçından 27'sini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 82 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 39 gol attı.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'un 19 maçlık galibiyet hasreti

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Beşiktaş karşısında uzun zamandır galibiyet hasreti yaşıyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 19 maçtan 14'ünü yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

Beşiktaş, Rize'deki son 9 maçta yenilmedi

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 19 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, deplasmanda 12 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 33, yeşil-mavililer ise 23 gol attı.

Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu ve Çaykur Rizespor karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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