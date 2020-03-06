Beşiktaş ile Atletico Madrid'in kadın futbol takımları yarın özel maçta karşılaşacak
Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid kadın futbol takımları, yarın İstanbul'da özel maçta karşı karşıya gelecek.
06.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:28
Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid kadın futbol takımları, yarın İstanbul'da özel maçta karşı karşıya gelecek.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Vodafone Kupası ismiyle düzenlenen müsabaka Vodafone Park'ta saat 17.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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