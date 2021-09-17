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Beşiktaş ile Antalyaspor 51. maça çıkıyor

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Beşiktaş ile Antalyaspor 51. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 50 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 11 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 107 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 45 gol kaydetti.

Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 25 lig maçının 15'inde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 57 kez havalandırdı, kalesinde ise 31 gol gördü.

Geçen sezon iki takım arasında Antalya'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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