Beşiktaş ile Antalyaspor 50. maça çıkıyor
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Beşiktaş ile Antalyaspor 50. maça çıkıyor

02.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:29
Beşiktaş ile Antalyaspor 50. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 49 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı. Taraflar 10 müsabakada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Siyah-beyazlıların attığı 106 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Geçen sezon Antalya'da oynanan maçta Beşiktaş rakibine 2-1 üstünlük kurdu. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Antalya'daki maçlar

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 24 lig maçının 15'inde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 56 kez havalandırdı, kalesinde ise 30 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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