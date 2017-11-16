Beşiktaş ile Akhisarspor 11. Randevuda
Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti.
Beşiktaş'ın 22 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi.
Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Manisa'da 2-0, İstanbul'da da 3-1'lik skorlarla kazandı.
- İstanbul'daki maçlar
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 5 maçtan 4'ünde Beşiktaş, birinde Ege temsilcisi galip geldi.
İstanbul'da siyah-beyazlılar 12, yeşil-siyahlılar 5 gol attı.
- Maç başına gol ortalaması 3,8
Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor arasındaki maçlar genelde bol gollü geçiyor.
Taraflar arasındaki 10 karşılaşmada toplam 38 gol atıldı, maç başına gol ortalaması 3,8 oldu.
- Maçlar
2012-2013 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş, Holosko (2) ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un tek golünü Mustafa Aşan attı. Manisa'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas (2), Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü Mustafa Pektemek kaydetti.
2013-2014'te Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno (2) ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almeida attı. İstanbul'da ise siyah-beyazlılar, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.
2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin golünü Bilal Kısa attı. Manisa'daki müsabaka Mehmet Akyüz ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.
2015-2016'nın ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Manisa'daki müsabakada Beşiktaş, Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Vodafone Park'taki müsabakada da siyah-beyazlılar, Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un golünü Olcan Adın attı.