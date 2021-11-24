Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Demirbağ: "İstanbul'da Adalar, Silivri, Çatalca ve Şile'den sonra en az suç işlenen ilçeyiz" - Haberler
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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Demirbağ: "İstanbul'da Adalar, Silivri, Çatalca ve Şile'den sonra en az suç işlenen ilçeyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Demirbağ:

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polis-halk ilişkilerini geliştirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek amacıyla huzur toplantısı düzenledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polis-halk ilişkilerini geliştirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek amacıyla huzur toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, " İstanbul'un en az suç işlenen 4-5 İlçeden biriyiz" dedi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ve halk ilişkilerini geliştirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek amacıyla huzur toplantısı düzenledi. Toplantıya, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, emniyet birim amirleri, mahalle muhtarları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Emniyet Müdürü Demirbağ, "Bizler sizlere hizmet veriyoruz ama başarılı mıyız başarısız mıyız bugün sizden biz karne alacağız. İstanbul'da Adalar, Silivri, Çatalca ve Şile'den sonra en az suç işlenen ilçeyiz" dedi.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ise "Hasan müdürümüz daha önce bu ilçeyi tanıyor olması burada Müdür Yardımcılığı yapıyor olması büyük şans. Ona ve ekibine ben güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda yetkililer, Beşiktaş'ta yaşayan vatandaşların sorunlarını dinledi. - İSTANBUL

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Demirbağ: İstanbul'da Adalar, Silivri, Çatalca ve Şile'den sonra en az suç işlenen ilçeyiz

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Demirbağ: İstanbul'da Adalar, Silivri, Çatalca ve Şile'den sonra en az suç işlenen ilçeyiz

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Demirbağ: İstanbul'da Adalar, Silivri, Çatalca ve Şile'den sonra en az suç işlenen ilçeyiz

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Demirbağ: İstanbul'da Adalar, Silivri, Çatalca ve Şile'den sonra en az suç işlenen ilçeyiz

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Demirbağ: İstanbul'da Adalar, Silivri, Çatalca ve Şile'den sonra en az suç işlenen ilçeyiz

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