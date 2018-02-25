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Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi: İlahi Adalet

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3-1'lik galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye "ilahi adalet" göndermesinde bulundu.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

Çebi açıklamasında, "İkinci devrede çok iyi oynadık. İleriye dönül iyi bir mesaj oldu. Fernandao'nun ofsayttan attığı gol, verilmeyen bir gol ve Fernandao'nun kırmızı görmemesi. İlahi adalete inanmak mümkün değil. Takımı tebrik ediyorum. Daha ligde çok maç var. Keyifliyiz, mutluyuz." şeklinde konuştu.

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