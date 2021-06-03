Beşiktaş Icrypex, TOFAŞ maçına ilişkin kural hatası başvurusunda haklı bulundu

Beşiktaş Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında TOFAŞ ile oynadığı karşılaşmada kural hatası olduğuna ilişkin itirazında haklı bulundu.

Beşiktaş Kulübü, ING Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında TOFAŞ ile oynadığı karşılaşmada kural hatası olduğuna ilişkin itirazında haklı bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart'ta reddedilen itirazın Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından iptal edildiği belirtildi.

Tescillenen kural hatası neticesinde Beşiktaş Kulübünün maddi veya manevi herhangi bir kayba uğramamış olmasının TBF adına büyük şans olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi koşullarında oynanan uzun ve yorucu sezonda Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko takımlarının olumsuz etkilenmemesi ve oyuncularının mağdur olmaması adına, tescillenen kural hatası nedeniyle serinin şeklinin değiştiğini gerekçe göstererek ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi maçlarının oynanmasına ihtiyati tedbir kararı koydurma hakkımızı kullanmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunar, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu üyelerini, almış oldukları haksız kararla ilgili olarak özeleştiri yapmaya, başta camiamız olmak üzere basketbolun tüm paydaşlarından özür dilemeye davet ederiz. Kazanmış olduğumuz hukuk mücadelesinden de anlaşılacağı üzere; Beşiktaş olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonra da şanlı armamız altında sahada alın terleriyle emek veren sporcularımızın haklarını, her branşta ve platformda koruyacağımızın ve adaletin tecelli etmesi için sonuna kadar çaba göstereceğimizin bilinmesini isteriz."

Açıklamada, söz konusu dava için Beşiktaş'ın ödemiş olduğu avukatlık ücretinin TBF'den tahsil edilerek siyah-beyazlılara ödenmesine hükmedildiği de aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür