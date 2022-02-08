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Beşiktaş Icrypex'te Bluiett ile yollar ayrıldı

AA, Emrah Oktay - Spor
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Beşiktaş Icrypex'te Bluiett ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li forvet Trevon Bluiett'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li forvet Trevon Bluiett'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosuna 2021-2022 sezonu başında dahil olan ABD'li basketbolcu Trevon Bluiett ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Trevon Bluiett'e hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bluiett, ING Basketbol Süper Ligi'nde 13 maçta 21 dakika 52 saniye ortalama süre buldu. 28 yaşındaki oyuncu, 6.77 sayı, 3.23 ribaunt, 1.31 asist ortalamaları yakaladı.

AA / Emrah Oktay - Spor

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