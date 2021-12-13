Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo Burgos - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo Burgos

Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo Burgos
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 4 haftada yaşadığı 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubunda üçüncü sırada yer alıyor. Grupta 3 galibiyeti, 1 mağlubiyeti olan İspanyol ekibi ise ilk sırada bulunuyor.

İki takım arasında İspanya'da oynanan maçı Hereda San Pablo Burgos, 82-74 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den! Sinan Engin anlaşmayı doğruladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Portekiz'den! Sinan Engin anlaşmayı doğruladı

 Nihat Kahveci'den çok konuşulacak olay yorum: Yumurta dayanınca mecbursunuz

Nihat Kahveci'den çok konuşulacak olay yorum: Yumurta dayanınca mecbursunuz

 Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman'ın iddiası gündeme damga vurdu: Oğuzhan oyuna girmek istemedi

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman'ın iddiası gündeme damga vurdu: Oğuzhan oyuna girmek istemedi

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title