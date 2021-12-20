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Beşiktaş Icrypex'in rakibi EWE Baskets

Beşiktaş Icrypex'in rakibi EWE Baskets
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı ve son hafta maçında yarın Almanya temsilcisi EWE Baskets'i konuk edecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı ve son hafta maçında yarın Almanya temsilcisi EWE Baskets'i konuk edecek.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 5 haftada yaşadığı 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubunda üçüncü sırada yer alıyor. Grupta 1 galibiyeti, 4 mağlubiyeti olan Alman ekibi ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında Almanya'da oynanan maçı siyah-beyazlı ekip, 83-81 kazanmıştı.

Organizasyonda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna katılırken, ikinci ve üçüncü sıradakiler son 16 turuna yükselmek için play-in oynayacak.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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