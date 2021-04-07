Beşiktaş Icrypex'in erteleme maçlarının programı açıklandı
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Beşiktaş Icrypex'in erteleme maçlarının programı açıklandı

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Beşiktaş Icrypex'in erteleme maçlarının programı açıklandı

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nın ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı erteleme maçlarının programı belli oldu.

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Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nın ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı erteleme maçlarının programı belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

27. hafta

15 Nisan Perşembe:

19.15 Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Spor Kompleksi)

28. hafta

21 Nisan Çarşamba:

19.15 Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Icrypex (Gazanfer Bilge)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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