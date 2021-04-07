Beşiktaş Icrypex'in erteleme maçlarının programı açıklandı

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nın ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı erteleme maçlarının programı belli oldu.