Beşiktaş Icrypex'in erteleme maçlarının programı açıklandı
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nın ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı erteleme maçlarının programı belli oldu.
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nın ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı erteleme maçlarının programı belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, program şöyle:
27. hafta
15 Nisan Perşembe:
19.15 Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Spor Kompleksi)
28. hafta
21 Nisan Çarşamba:
19.15 Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Icrypex (Gazanfer Bilge)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür