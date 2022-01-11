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Beşiktaş Icrypex, Hapoel U-Net Holon'u konuk edecek

Beşiktaş Icrypex, Hapoel U-Net Holon'u konuk edecek
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ikinci maçında yarın sahasında İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ikinci maçında yarın sahasında İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon ile karşılaşacak.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

H Grubu'nda 6 maçta üçer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, 3. olarak son 16 turuna kalabilmek için play-in oynama hakkı elde etti. Hapoel U-Net Holon ise G Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. tamamladı.

İki takım arasında İsrail'de yapılan ilk maçı siyah-beyazlı takım, 73-72 kazandı. Beşiktaş, yarınki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması durumunda adını son 16 turuna yazdıracak.

Mücadeleden konuk ekip galip ayrılırsa tur atlayan takımı 18 Ocak Salı günü İsrail'de yapılacak 3. maç belirleyecek.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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